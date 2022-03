Rugby

Rugby - Lénaïg Corson : «On a vraiment envie de gagner ce 6 Nations»

Publié le 24 mars 2022 à 16h29 par Alexis Bernard

Incontournable personnalité du rugby féminin français, Lénaïg Corson se montre très ambitieuse à l’abord du Tournoi des 6 Nations. Après le sacre des garçons, les filles veulent elles-aussi marquer les esprits. Et l’ambassadrice de GMF pourrait être le « petit plus » pour y parvenir. Interview.

A l’aube du prochain Tournoi des 6 Nations, dans quel état d’esprit êtes-vous. Impatiente ?

Oui, très impatiente. C’est une compétition qu’on attend toutes. Encore plus après le report de la Coupe du monde 2021. Et avec un groupe composé de joueuses expérimentées, qui ont participé à la Coupe du monde 2014, de nouvelles, qui apportent beaucoup de fraîcheur, j’ai le sentiment qu’il y a un véritable équilibre, si précieux pour une équipe. Et puis il y a surtout l’envie de gagner, toutes ensemble. On a vraiment envie de gagner ce Tournoi.

« Pour décrocher les étoiles, il faut trouver une osmose de groupe »