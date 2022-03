Rugby

Rugby - Top 14 : Grande annonce de Ntamack sur son avenir au Stade Toulousain !

Publié le 23 mars 2022 à 14h35 par G.d.S.S.

Indispensable au sein du XV de France mais également avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack est d’ailleurs sur le point de prolonger son contrat avec son club de toujours et affiche son envie d’y rester encore très longtemps.

Fraichement sacré avec le XV de France qui a remporté samedi son premier Grand Chelem en Tournoi des 6 Nations depuis 12 ans, Romain Ntamack (22 ans) peut désormais pleinement se consacrer à son club, le Stade Toulousain, et aux échéances imminentes pour sa prolongation de contrat. En effet, le demi d’ouverture des Bleus est sur le point de signer un nouveau contrat de longue durée jusqu’en juin 2028 avec Toulouse, et Ntamack a confirmé l’imminence de cette nouvelle dans une entretien accordé à L’Equipe .

« Plus qu’une évidence de rester au Stade Toulousain »