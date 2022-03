Rugby

Rugby : L’énorme sortie de Romain Ntamack sur le niveau du XV de France !

Publié le 23 mars 2022 à 12h35 par G.d.S.S. mis à jour le 23 mars 2022 à 12h38

Alors que le XV de France a réalisé son premier Grand Chelem depuis douze ans, Romain Ntamack se livre sur le statut des Bleus avant la Coupe du Monde et assume pleinement le statut de favori.

C’est un fait, le XV de France était attendu au tournant et n’a pas déçu au cours de ce Tournoi des 6 Nations 2022, réalisant un incroyable Grand Chelem, son premier depuis 2010. Emmenée par plusieurs individualités fortes comme Antoine Dupont, Grégory Alldritt ou encore Romain Ntamack la formation de Fabien Galthié a assumé son statut de favori. Et alors que la Coupe du Monde aura lieu en France en 2023, Ntamack s’est confié dans les colonnes de L’Equipe sur le niveau du XV de France.

« On est respectés. On est craints. On fait peur »