Rugby

Rugby - XV de France : Bernard Laporte met fin au suspense pour l’avenir de Fabien Galthié !

Publié le 20 mars 2022 à 21h35 par B.C.

Au lendemain du Grand Chelem réalisé par le XV de France dans ce Tournoi des VI Nations, Bernard Laporte a annoncé la prolongation imminente de Fabien Galthié chez les Bleus.

Depuis l’arrivée de Fabien Galthié il y a un peu plus de deux ans, le XV de France a changé de visage. Ce samedi, les Bleus l’ont emporté contre l’Angleterre au Stade de France (25-13), leur permettant de réaliser le Grand Chelem dans ce Tournoi des VI Nations, de quoi sécuriser un peu plus l’avenir du sélectionneur tricolore. Avant le Crunch , Bernard Laporte s’était en effet montré confiant au sujet de la reconduction de Fabien Galthié à la tête du XV de France, alors que son contrat court jusqu’en 2023. Et ce dimanche, le président de la FFR a confirmé qu’un nouveau bail attendait Galthié.

« On va officialiser tout cela dans les prochains jours. On est d’accord avec Fabien »