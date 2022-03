Rugby

Rugby : Le XV de France ne se cache plus avant la Coupe du monde !

Publié le 22 mars 2022 à 23h35 par A.C.

Cameron Woki est revenu sur le Grand Chelem conquis avec le XV de France, ainsi que sur la Coupe du monde qui se profile.

C’est la véritable renaissance du rugby tricolore. Si ces dernières années d’excellents signaux ont été envoyés, le XV de France a dû attendre le printemps 2022 pour soulever son premier trophée en plus de dix ans. Avec cinq victoires sur cinq les Bleus se sont adjugés un Grand Chelem inespéré, qui plus est sur la pelouse du Stade de France face à l’ennemi jurée anglais (25-13). De bon augure forcément pour la suite du projet de Fabien Galthié et de son staff, mais surtout à un an et demi de la Coupe du monde 2023, qui aura lieu en France.

« Maintenant que le Tournoi est gagné, il va falloir penser à autre chose, à la Coupe du monde »