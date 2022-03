Rugby

Rugby - XV de France : Un duel de capitaines entre Dupont et Ollivon ? La réponse !

Publié le 22 mars 2022 à 19h35 par A.C.

William Servat s’est exprimé au sujet d’un possible retour de Charles Ollivon, qui pourrait reprendre le rôle de capitaine à Antoine Dupont.

Le bilan collectif est très bon, mais que dire du bilan individuel d’Antoine Dupont ? Aucunement gêné par son titre de meilleur joueur 2021, le demi-de-mêlée du XV de France a continué sur sa lancé, étant l’un des plus dangereux et les plus efficaces au cours du Tournoi des 6 Nations 2022. Mais Dupont a surtout été le capitaine qui a mené les Bleus vers un premier titre depuis plus de dix ans et à un an et demi de la Coupe du monde, certains se demandent si ce rôle ne lui va pas à merveille, alors que Fabien Galthié avait clairement expliqué couloir continuer à compter sur Charles Ollivon. Ce dernier a raté les derniers rendez-vous importants du XV de France, mais a retrouvé du temps de jeu avec le RCT et pourrait bien revenir sur le devant de la scène.

« Charles Ollivon aujourd’hui ne se pose pas la question de savoir s’il est capitaine ou pas capitaine »