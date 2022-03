Rugby

Rugby - XV de France : Guirado prévient les Bleus avant l’Angleterre !

Publié le 18 mars 2022 à 19h35 par A.C.

Guillem Guirado, ancien capitaine du XV de France, s’est exprimé au sujet de grand choc de ce samedi face à l’Angleterre.

Dans un peu plus de 24h, le XV de France a rendez-vous avec l’histoire. Plus de dix ans après leur dernier titre, les Bleus peuvent rafler la victoire dans le Tournoi des 6 Nations et même un incroyable Grand Chelem. Un signal fort qui pourrait être envoyé pour le projet de Fabien Galthié, qui depuis 2019 annonce vouloir rapidement gagner un titre. Mais un signal fort également envoyé à la planète rugby, à seulement un an et demi de la Coupe du monde en France.

« Il faut être modeste mais également ambitieux »