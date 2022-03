Rugby

Rugby - XV de France : Lièvremont livre son pronostic avant l’Angleterre !

Publié le 17 mars 2022 à 21h35 par A.C.

Marc Lièvremont, dernier sélectionneur du XV de France à avoir remporté un Grand Chelem, s’est exprimé au sujet du choc à venir face à l’Angleterre.

Plus de dix ans que le rugby français attend ça. Face à l’Angleterre ce samedi, le XV de France aura la chance de remporter un Grand Chelem qui le fuit depuis 2010. Un rendez-vous très attendu par Fabien Galthié, qui avait expliqué lors de sa prise de fonctions en 2019 que son objectif était de remporter un titre le plus vite possible. « Au Nord, il y a une équipe championne du monde, c’est l’Angleterre » a prévenu le sélectionneur français ce jeudi, en conférence de presse. « Le dernier finaliste malheureux de la Coupe du monde c’est l’Angleterre d’Eddie Jones. L’Angleterre fait partie des quatre géants du rugby mondial. Avec la France maintenant ».

« J'espère qu'on va martyriser les Anglais »