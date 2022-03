Rugby

Rugby - XV de France : Cet avertissement lancé par un cadre de Fabien Galthié…

Publié le 24 mars 2022 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 24 mars 2022 à 11h40

Fort de son Grand Chelem au Tournoi des 6 Nations, son premier depuis douze ans, le XV de France s’impose logiquement comme l’un des grands favoris de la prochaine Coupe du Monde. Mais Cyril Baille fait passer un message pour calmer les esprits…

Interrogé en conférence de presse mercredi, quelques jours après le grand succès du XV en France au Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié n’avait pas caché ses craintes de voir se développer un excès de confiance au sein de son groupe, notamment dans l’optique de la Coupe du Monde 2023 qui se disputera en France : « Tout est possible. On peut choper le boulard aussi. Plein de problèmes nous guettent », a lâché le manager du XV de France. Et certains joueurs semblent avoir pris conscience du risque.

« La route ne s’arrête pas là »