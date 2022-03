Rugby

Rugby - XV de France : Galthié met en garde ses joueurs après le Grand Chelem !

Publié le 23 mars 2022 à 21h35 par A.C.

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, est conscient que la route menant à la Coupe du monde 2023 ne sera pas simple.

La période de disette a duré plus de dix ans, mais le rugby français semble revenu sur le toit du monde. Le Grand Chelem réalisé dans le Tournoi des 6 Nations 2022 n’est que la confirmation d’un excellent travail mené par Fabien Galthié et son staff depuis 2019, avec l’explosion de plusieurs joueurs d’envergure mondiale, comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Gregory Aldritt. Mais ce n’est qu’un premier pas fait vers un objectif beaucoup plus grand, puisque la prochaine Coupe du monde aura lieu sur le sol français en 2023... et les Bleus veulent la gagner !

« Plein de problèmes nous guettent »