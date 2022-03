Rugby

Rugby - XV de France : Fabien Galthié sort du silence pour son avenir !

Publié le 23 mars 2022 à 17h35 par A.C.

Après les récentes déclarations de Bernard Laporte, Fabien Galthié a confirmé ce mercredi qu’il restera à la tête du XV de France des nombreuses années encore.

Il a fallu attendre plus de dix années pour revoir un titre du XV de France et cela revient en grande partie au travail fait par Fabien Galthié. De quoi pousser Bernard Laporte à faire une grande annonce après le Grand Chelem 2022, assurant que le contrat du sélectionneur qui se termine actuellement en 2023, sera prolongé ! « Fabien va continuer sa mission au-delà de 2023. J’en ai parlé avec lui, je l’ai évoqué avec les joueurs ce vendredi soir lors de la remise des maillots. J’ai pris la décision le matin même quand je me suis levé. Je ne voulais pas attendre le match. Je voulais que les joueurs soient les premiers au courant » a expliqué le président de la FFR, lors d’un entretien accordé à Midi Olympique . « J’ai confiance en Fabien, et confiance en ce qu’il fait. Il va poursuivre avec nous. Samedi soir, des joueurs sont venus me remercier de les avoir informés en premier. On doit se voir cette semaine pour officialiser. On va officialiser tout cela dans les prochains jours. On est d’accord avec Fabien ».

« Je suis très heureux et épanoui dans cette mission »