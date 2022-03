Rugby

Rugby - XV de France : Laporte répond aux attaques de l’Angleterre !

Publié le 19 mars 2022 à 17h35 par A.C.

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, a été invité à réagir aux propos tenus par le sélectionneur anglais Eddie Jones cette semaine.

Ce n’est pas pour rien que c’est l’un des matchs les plus attendus de l’année. L'histoire entre Français et Anglais est émaillée de grands rendez-vous et ce samedi, le XV de France pourra remporter un Grand Chelem qu’il attend depuis plus dix ans face justement à son meilleur ennemi. La pression est d’ailleurs montée au fil des jours cette semaine, avec Eddie Jones qui a notamment assuré avoir un plan pour contrer la France et Antoine Dupont, meilleur joueur du monde World Rugby 2021. « On a battu la France lors de nos deux derniers matchs donc on sait comment les prendre » a lancé le sélectionneur anglais. « Si vous voulez battre la France, il faut plus et mieux jouer au pied qu'eux, c'est la première chose. Ensuite, il faut se battre plus qu'eux, notamment autour des rucks. Enfin, il faut empêcher Antoine Dupont de s'exprimer ».

« Je le connais par cœur, il sort des phrases fracassantes à chaque match »