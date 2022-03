Rugby

Rugby - XV de France : Saint-André croit au Grand Chelem !

Publié le 19 mars 2022 à 19h35 par A.C.

Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du XV de France, a livré son ressenti à quelques heures du choc face à l’Angleterre en ce Tournoi des 6 Nations 2022.

La pression monte ! Ce samedi soir le XV de France a rendez-vous avec son histoire sur la pelouse du Stade de France, puisqu’il pourrait remporter un premier titre depuis plus de dix ans. La fête pourrait d’ailleurs être parfaite, puisqu’en cas de victoire ce serait le dixième Grand Chelem de l’histoire du rugby tricolore. Il faudra avant tout battre des Anglais remontés à bloc, qui après un Tournoi des 6 Nations 2022 décevant semblent déterminés à gâcher la fête française. « Il n'y a pas une équipe dans le monde, ni dans l'histoire du rugby, qui n'ait pas une faille dans son armure. La trouver, va être la clé samedi » a déclaré plus tôt cette semaine le sélectionneur anglais Eddie Jones. « Je pense que nous avons exceptionnellement bien joué contre l'Irlande, devrons-nous être meilleurs contre la France ? Oui, nous le serons. Nous devrons être au top samedi ».

« Tous les ingrédients sont réunis pour avoir une belle victoire face à des Anglais en difficulté »