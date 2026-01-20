L'annonce cash, ça passe ou ça casse avec Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Touché à un rein, Romain Ntamack devrait rater les deux premiers matchs du 6 Nations 2026 et notamment le choc d’ouverture face à l’Irlande, le 5 février prochain. Le favori pour le remplacer n’est autre que Matthieu Jalibert, mais la pression sera sans aucun doute énorme sur ses épaules.

Déjà privé de ses principales options pour épauler Antoine Dupont en 9, avec notamment la blessure de Maxime Lucu, Fabien Galthié va également devoir faire sans Romain Ntamack. Blessé lors de la large victoire du Stade Toulousain sur La Rochelle en Top 14 (60-14), l’ouvreur devrait être forfait au moins jusqu’au 15 février prochain.

« Jalibert revient de loin, mais il est stratosphérique » Le grand favori pour le remplacer n’est autre que Matthieu Jalibert, qui va devoir montrer qu’il peut enfin convaincre Galthié et lui faire oublier Ntamack. « Jalibert revient de loin, mais il est stratosphérique. Il a une trentaine de sélection, il a été Champion d’Europe avec l’UBB... il a de la bouteille maintenant. Il n’aura pas plus la pression que les autres, mais il est mis en confiance par ses prestations » a expliqué Vincent Moscato, sur RMC.