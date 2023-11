JO 2024 : La décision est prise pour Antoine Dupont

Jean de Teyssière

Paris accueillera les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août 2024. Et de nombreuses grandes personnalités du sport ont déjà affirmé leur envie de les disputer. Kylian Mbappé, bien évidemment, mais aussi Antoine Dupont. Et pour la star du XV de France, l'officialisation de sa participation pourrait bien tomber très rapidement.

Antoine Dupont a déjà repris le chemin de l'entraînement et de la compétition avec le Stade toulousain. Quatre semaines après la terrible élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud (28-29), Antoine Dupont doit préparer au mieux la prochaine grande échéance : les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

«Quelle chance ce serait qu’Antoine Dupont soit la tête de gondole du rugby»

En juillet dernier, le président de la Fédération Française de Rugby, Florian Grill a annoncé être totalement partant pour qu'Antoine Dupont soit présent pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 : « Quelle chance ce serait qu’Antoine Dupont soit la tête de gondole du rugby français pour les Jeux olympiques et paralympiques, quelle chance ce serait pour le rugby, pour les Jeux olympiques eux-mêmes et quelle chance ce serait pour le pays. Si les planètes s’alignent, et j’espère qu’elles s’aligneront, ce serait quelque chose de formidable. »

Antoine Dupont devrait participer aux JO !