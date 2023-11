XV de France : Nouveau renfort pour Galthié après la Coupe du Monde !

Benjamin Labrousse

Grand absent du mondial 2023 du côté du XV de France, Emmanuel Meafou faisait part en avril dernier de sa volonté de représenter les Bleus au niveau international. Après de longs mois de patience, le deuxième ligne du Stade Toulousain a enfin obtenu la nationalité française ce jeudi. Ainsi, Fabien Galthié pourra le convoquer dès le prochain rassemblement.

Une longue période à patienter. Né en Nouvelle-Zélande de deux parents samoans, Emmanuel Meafou ne cachait pas en avril dernier sa volonté de pouvoir un jour rejoindre le XV de France. Pour le deuxième ligne arrivé au Stade Toulousain en 2019, cette décision se justifiait par une volonté de rendre service à la France, un pays que le joueur de 25 ans porte dans son cœur. « Je suis là et j’adore ce pays. C’est le pays qui me donne la chance de vivre le rêve d’être un joueur de rugby professionnel. C’est ça le plus important. Je veux rendre à la France tout ce qu’elle a fait pour moi. Avec un club incroyable. C’est ma vie maintenant. J’espère jouer encore plus de dix ans ici » , déclarait ainsi Emmanuel Meafou à RMC Sport .

XV de France : Galthié annonce déjà du lourd pour la prochaine Coupe du monde ! https://t.co/1eHUljxXhd pic.twitter.com/JJqGfxcQoQ — le10sport (@le10sport) November 9, 2023

Meafou a officialisé sa naturalisation

Fin octobre, Emmanuel Meafou affirmait auprès de la Dépêche du Midi avoir enfin reçu ses papiers français. Si ce dernier aura patienté quelques jours, le deuxième ligne du Stade Toulousain a officialisé cette heureuse nouvelle par le biais d’une story Instagram . Désormais Français, Meafou pourra être sélectionné par le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié.

« C’est clair, on veut le capturer »