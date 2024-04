Champions Cup : portes ouvertes pour le Stade Toulousain ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

A l’heure de débuter les phases finales de la Champions Cup, le Stade Toulousain semble plus que jamais le grand favori. Injouables en phase de poule, les Rouge-et-Noirs sont assurés de recevoir jusqu’en demi-finale. Mais cela suffira-t-il ?

Quelques supporters toulousains seront tentés de penser que les planètes sont alignées. Fini le calvaire d’un déplacement à Dublin, terre que le Stade Toulousain ne goute guère pour avoir été corrigé deux fois par le Leinster en 2021 et en 2023. Forts de leurs quatre succès bonifiés en poule, les hommes d’Ugo Mola ont terminé la première étape avec le statut de meilleur élève de la Champions Cup, et ont donc le privilège de recevoir le huitième de finale, puis le quart en cas de succès, avant de profiter du choix du stade en cas de demi-finale. Une aubaine pour les Toulousains, déjà parmi les favoris au début de l’épreuve, et dont on suppose difficilement une défaite à domicile. D’autant que les coéquipiers d’Antoine Dupont ont l’expérience des phases finales, plus que tout autre club français. Ugo Mola reste prudent : « il ne faut pas se tromper entre l’habitude de jouer les phases finales, et l’habitude de penser que tu les gagnes trop facilement, indique le manager toulousain. La difficulté c’est de trouver la bonne balance entre ce qu’on va être obligé de faire pour gagner ce genre de match, parce que le Racing ne le donnera pas. Et ce n ‘est pas parce que tu as gagné les phases finales encore très récemment que ça donne une sorte d’immunité qui te ferait passer en quart quoiqu’il arrive. J’ai vu dans la presse que Toulouse s’organisait déjà pour savoir s’il allait jouer les demi-finales ici ou là... Je peux vous dire que c’est de l’enfumage car nous on a bien conscience que l’adversaire du jour est un adversaire coriace. L’habitude des phases finales, on l’a, mais cela ne garantit rien ».

𝐆𝐮𝐢𝐜𝐡𝐞𝐭𝐬 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐞́𝐬 🏟️➡️ Ernest Wallon sera plein pour le 1/8 de finale face au @racing92 ! Hâte de vivre ce moment avec 𝘃𝗼𝘂𝘀 ❤️🖤 pic.twitter.com/PKtG5NSRxG — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 2, 2024

Le Stade Toulousain n’a jamais perdu contre un club français en Champions Cup