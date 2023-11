MMA : Cédric Doumbè annonce son prochain combat sur les réseaux sociaux

Florian Barré

Depuis plusieurs mois, Cédric Doumbè et Baysangur Chamsoudinov dit « Baki » se cherchent sur les réseaux sociaux. Les deux combattants de MMA sont intimement convaincus que s’ils étaient opposés l’un à l’autre dans une arène, ils sortiraient vainqueurs. Et ce dimanche, le ton est à nouveau monté entre les deux hommes, au cours d’un échange de tweet, qui a enfin abouti à quelque chose.

Ces dernières semaines, les échanges par médias interposés n’ont cessé de croître entre Cédric Doumbè et Baki. De nombreux fans de MMA aimeraient désormais voir un duel entre ces deux phénomènes des sports de combat et cela pourrait bientôt arriver. En effet, tout a commencé ce week-end lorsque Baysangur Chamsoudinov a affirmé pour la chaîne YouTube « Ça dit quoi » que Doumbè était un combattant dont la cote dépasse le niveau intrinsèque : « J’ai toujours dit que j’étais prêt pour ce combat, c’est de leur côté que ça ne veut pas le faire […] Le faire tout de suite, ce serait peut-être bête. Si Cédric est vraiment aussi bon qu’il le dit et qu’il arrive au top du top, autant le faire plus tard le combat. Le problème, c’est que je ne pense pas qu’il va arriver au top du top. Moi je le trouve surcoté personnellement. » a balancé Baki.

« C’est mon petit, vous ne comprenez toujours pas »

Une déclaration que Doumbè n’a visiblement pas appréciée puisque The Best a rapidement réagi sur X (Twitter) : « Fatiguant… Baki, Doumbe, Doumbe, Baki. Les frères, mon nom n’a rien à faire avec le sien dans la même phrase. C’est mon petit, vous ne comprenez toujours pas, après quand je vais l’éteindre au 1er round comme votre Jordan qui était censé me faire boire la lutte, on va dire « tu tapes que des enfants ». Soit on fait le combat, je le corrige et on en finit soit il s’agit de se taire et arrêter de gratter du buzz avec mon nom. J’me dirige vers la ceinture du PFL, vous me parlez d’un petit qui est fan de manga et qui n’a encore rien prouvé dans le sport. »

Un combat en approche ?