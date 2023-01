Handball : Une reconversion dans le cinéma ? Nikola Karabatic met fin au suspense

Amadou Diawara

Malgré ses 38 ans, Nikola Karabatic fait partie du groupe des Bleus qui dispute la Coupe du Monde 2023. Toutefois, le joueur du PSG pourrait ne pas tarder à tirer sa révérence. Interrogé sur un avenir dans le cinéma, Nikola Karabatic a mis fin au suspens.

Alors qu'il a déjà soufflé ses 38 bougies, Nikola Karabatic n'a pas été oublié par Guillaume Gille. En effet, le sélectionneur des Bleus a décidé de convoquer la star du PSG pour disputer la Coupe du Monde 2023 en Pologne et en Suède. Et pour le moment, les Bleus font forte impression dans cette compétition.

«Je ne m'oriente pas vers le cinéma»

Opposée à l'un des pays hôte, la Pologne, pour son entrée en lice, l'équipe de France s'est imposée de justesse 26-24 ce mercredi. Ce samedi, les Bleus devait se frotter à l'Arabie Saoudite. Et sans surprise, les hommes de Guillaume Gille l'ont emporté (41-23), validant par la même occasion leur ticket pour le Tour principal du Mondial.

«Là tu vois que c'est un vrai métier»