Le plus grand joueur du monde va quitter le PSG

Thibault Morlain

Aujourd’hui, le PSG n’est pas qu’un club de football. En effet, de nombreux sports sont représentés sont l’écusson du club de la capitale. C’est le cas en handball où là encore, les plus grandes stars évoluent à Paris à l’instar notamment de Nikola Karabatic. Mais voilà que le PSG s’apprête à connaitre une grosse perte.

Le PSG est aussi un club de handball regroupant les plus grandes stars de ce sport. On peut notamment y retrouver Nikola Karabatic, star également de l’équipe de France, son frère Luka. A 32 ans, Dainis Kristopans est également un joueur du club de la capitale, mais pour encore quelques mois seulement… En effet, malgré ses bonnes performances avec le PSG, son avenir va s’écrire loin de la France puisque le départ du Letton a été officialisé en vue de la saison et Kristopans rejoindra l’Allemagne et le club du MT Melsungen.



Le plus grand joueur... par la taille

Dainis Kristopans va donc faire ses valises et le PSG va perdre là le plus grand joueur du monde. Le plus grand joueur du monde non pas par le talent, mais par la taille. En effet, avec ses 2m15, le Letton est le plus grand joueur de handball en activité. Ayant remporté déjà deux titres de champions de France avec le PSG, Kristopans va voguer vers un nouveau défi dans quelques mois…

« Je souhaite contribuer à l’atteinte des objectifs sportifs ambitieux du « MT » »