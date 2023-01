Joueur de légende, il réclame un contrat au PSG

Hugo Chirossel

Alors qu’il évolue depuis près de huit ans au PSG, Nikola Karabatic arrive à la fin de son contrat en juin prochain. L’international français âgé de 38 ans, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde de handball avec l’équipe de France, veut prolonger son bail avec le club de la capitale. Un souhait qu’il a exprimé auprès de ses dirigeants en octobre dernier, il est désormais dans l’attente de leur réponse.

Nikola Karabatic n’est pas encore prêt à dire stop. Alors que l’équipe de France de handball fait son entrée en Coupe du monde ce mercredi face à la Pologne, l’international français a confié dans une interview accordée au Parisien son intention de prolonger son contrat avec le PSG, lui qui sera libre en juin prochain. Un souhait exprimé en octobre dernier et pour lequel il attend toujours une réponse de la part de ses dirigeants, même si « les négociations sont en cours », comme il l’a confié dans cet entretien.

« J’ai émis ce souhait en octobre dernier »

« Oui, je confirme que j’ai dit à mon club que je souhaitais continuer jusqu’en 2024. J’ai émis ce souhait en octobre dernier », a déclaré Nikola Karabatic, qui a poursuivi en affirmant qu’il n’y avait « rien pour le moment. Officiellement, je n’ai pas encore résigné, le club n’a pas réagi. Cela aurait dû être fait depuis un petit moment… » Alors qu’il fêtera ses 39 ans le 11 avril prochain, Nikola Karabatic ne voulait pas précipiter sa décision et souhaitait attendre de savoir s’il était toujours capable d’évoluer au plus haut niveau.

« Je voulais savoir si je pouvais toujours être bon pour mon club »

« J’ai d’abord voulu voir comment mon corps réagit et à quel niveau je suis. Je voulais être sûr de savoir si je pouvais faire une autre saison au même niveau. Je voulais savoir si je pouvais toujours être bon pour mon club, être certain de pouvoir enchaîner les compétitions, la Ligue des champions, les matchs de l’équipe de France et tous les autres. Là était ma seule réflexion », a-t-il poursuivi. « Quand on a 38 ans, bientôt 39 comme moi, chaque match peut être le dernier. À 20 ou 30 ans, ce n’est pas un problème. Quand tu arrives en fin de carrière, tu ne sais pas à quel moment ton corps va vouloir te dire stop. Je ne voulais pas prolonger juste pour prolonger. Je voulais me sentir bon avant tout. Je me suis rendu compte que je me sentais en forme et donc que je voulais et pouvais continuer . »

« Rien ne garantit que je jouerai encore en équipe de France »