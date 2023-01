Handball : Coup dur pour Karabatic à la Coupe du Monde

La rédaction

Mercredi, l’équipe de France a fait son entrée en lice à la Coupe du monde 2023. Une rencontre remportée sans convaincre face à la Pologne (26-24) et que les hommes de Guillaume Gille ont dû disputer sans Luka Karabatic et Valentin Porte, tous les deux blessés et forfaits. Alors que les Bleus affronteront l’Arabie Saoudite samedi, ils devront une nouvelle fois se passer de leur capitaine.

L’équipe de France de handball a réussi ses débuts lors de la Coupe du monde 2023. Opposés à l'un des pays hôte, la Pologne, les Bleus se sont imposés 26-24. C’était d’ailleurs la première fois depuis 1997 que le pays organisateur s’inclinait pour son entrée en lice. Guillaume Gille et ses hommes peuvent désormais se projeter sereinement sur leur prochaine rencontre, face à l’Arabie Saoudite (18h) samedi.

Karabatic « continue son processus de soin »

En revanche, l’équipe de France devra une nouvelle fois se passer des services de son capitaine. En effet, Luka Karabatic n’avait pas joué face à la Pologne, lui qui soufre de douleurs dorsales, après un lumbago contracté lors de la préparation face à l’Égypte samedi dernier. « Il continue son processus de soin », a indiqué Guillaume Gille en conférence de presse. Si Luka Karabatic ne sera pas sur la feuille de match, les nouvelles sont plus rassurantes concernant Valentin Porte.

Porte devrait être présent contre l’Arabie Saoudite