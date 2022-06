Omnisport

Estanguet confirme une incroyable révolution, du jamais-vu pour Paris 2024

Publié le 26 juin 2022 à 14h35 par Dan Marciano

A l'occasion de la journée olympique organisée ce dimanche, Tony Estanguet a fait le point sur l'organisation. Le président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques (COJO) a confirmé son envie d'organiser la cérémonie d'ouverture sur la Seine, et non pas au Stade de France afin d'inviter le plus de monde possible.

Dans un peu plus de deux ans, la France vivra au rythme des Jeux Olympiques d'été. Cent ans après, Paris accueillera le monde entier pour célébrer le sport. Un lieu symbolique, ville natale de Pierre de Coubertin, à l'origine des Jeux Olympiques modernes en 1896. En attendant le 26 juillet 2024, date de la cérémonie d'ouverture, la capitale fête le sport ce dimanche à l'occasion de la journée olympique. De nombreux rendez-vous sont organisés, que ce soit à Saint-Denis ou à Paris, pour faire découvrir le plus de disciplines au public. « Ce sont des moments importants, on est dans la montée en puissance vers les Jeux de Paris 2024. Depuis 2017, on a souhaité utiliser chaque année un grand temps fort pour célébrer les Jeux, c’est la journée olympique. C’est normalement le 23 juin mais on a choisi le 26 car c’est un dimanche. On a toujours la même volonté : faire profiter la population avec les athlètes. On a une centaine d’athlètes présents dans toutes les disciplines. C’est un moment important, avec des concerts et de la bonne humeur. C’est aussi utile car on a envie que les Français fassent plus de sport » a déclaré le président du COJO, Tony Estanguet. Le triple champion olympique a profité de cet évènement pour faire un point sur l'organisation.

Ils sont là, athlètes et membres des fédérations olympiques et paralympiques prêts à initier, coacher les champions du jour ! pic.twitter.com/LcXQvyc1Ek — Paris 2024 (@Paris2024) June 26, 2022

« On a envie d’aller là où on ne nous attend pas »

Tony Estanguet a confirmé de la nouveauté pour Paris 2024. Pour la première fois, la cérémonie d'ouverture n'aura pas lieu dans un stade, mais sur la Seine. Les athlètes défileront sur un bateau, observés par des milliers de spectateurs. « On ne va pas reculer sur l’ambition. On a envie que les Français soient fiers. Ce pays est dingue et capable de faire des choses incroyables. On a envie d’aller là où on ne nous attend pas. On va mettre des compétitions au pied de la Tour Eiffel, au Grand Palais, aux Invalides, Place de la Concorde, au Château de Versailles, une belle cérémonie sur la Seine pour valoriser notre patrimoine iconique. C’est vraiment ça l’enjeu, faire rêver et être populaire. Cette cérémonie sur la Seine, c’est l’opportunité d’avoir dix fois plus de personnes qui profiteront de ce moment-là » a déclaré le responsable.

