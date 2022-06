Rallye

L'énorme frayeur de Sébastien Loeb... avec une girafe et un zèbre (vidéo)

Publié le 26 juin 2022 à 13h35 par Arthur Montagne

Après 20 ans d'absence, le championnat WRC est de retour depuis l'an passé au Kenya et cette saison, Sébastien Loeb était au départ de l'épreuve. Le nonuple champion du monde participe à quelques rallyes et était donc engagé au Kenya. Une course très difficile pour les pilotes, mais également les voitures comme en témoigne l'abandon de Sébastien Loeb qui s'est en plus fait une grosse frayeur un peu plus tôt.

20 ans après, Sébastien Loeb était de retour à Kenya. En effet, il n'avait jusque-là participé qu'à une seule reprise à ce rallye. Il faut dire que ce rendez-vous n'est de retour au calendrier que depuis l'année dernière au championnat WRC. Une course très difficile qui ressemble à un rallye raid, avec les contraintes du WRC. Dans une interview accordée à AutoHebdo , Sébastien Loeb annonçait d'ailleurs qu'il s'attendait à souffrir. « Il faudra effectivement trouver le bon tempo. Il y a des endroits où nous serons obligés de gérer. Avec les autos de reconnaissance, même en roulant à 30 km/h cela a déjà tout cassé ! Je pense qu’une Rally1 sera plus solide que ce que nous avons utilisé pendant deux jours. Il s’agit cependant de Rally1 d’une toute nouvelle génération sur laquelle nous n’avons pas beaucoup de recul, donc attendons de voir. Le WRC, ce n’est pas du rallye raid, les pilotes évoluent sur un gros rythme et il faudra peut-être accepter de ne pas les suivre en se disant que cela n’ira pas au bout », expliquait-il. Et le nonuple champion du monde était clairement dans le vrai.

This is #SafariRallyKenya 😁🦓🦒 #WRC #MSPORTERS #RedBull #SFR #RichardMille #Vulcanet #Sparco #indianmotorcyclefrance pic.twitter.com/gQ2RuaYewX — Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) June 25, 2022

Loeb évite un zèbre... puis une girafe