Omnisport

Boxe : Tyson Fury reçoit un nouvelle proposition XXL de la WWE !

Publié le 11 décembre 2021 à 12h35 par B.C. mis à jour le 11 décembre 2021 à 12h40

Après sa première expérience dans le catch, Tyson Fury n’a jamais caché son souhait de retourner un jour à la WWE, où un défi de taille l’attend déjà.

Alors que Tyson Fury a déjà fort à faire en boxe, avec un combat attendu contre Dillian Whyte, un autre projet plus fantasque pourrait occuper l’agenda du Gypsy King à l’avenir. En effet, après une première expérience dans le catch américain en 2019, Tyson Fury pourrait de nouveau fouler un ring de la WWE dans les prochains mois, une possibilité évoquée à plusieurs reprises par le principal intéressé et sa femme. « Il aime ça. Mes fils en sont tous de grands fans. Pour Tyson, c'est un peu comme un voyage à Disneyland. Il m'a dit qu'il était un fan de tous ces lutteurs. Donc, il va certainement recommencer. Je suis sûr qu'on le reverra sur un ring de la WWE un jour », annonçait Paris Fury en octobre dernier. Du côté de la WWE, on espère également pouvoir compter sur Tyson Fury prochainement, d’autant que plusieurs combattants ont déjà affiché leur souhait de vouloir en découdre avec le Gypsy King. Drew McIntyre a notamment lancé plusieurs appels du pied, qui ne sont pas restés sans réponse puisque l’actuel détenteur de la ceinture WBC des poids lourds lui avait répondu par l’affirmative, de quoi inciter le catcheur écossais à en rajouter une couche et à se projeter sur leur éventuel combat à venir.

McIntyre veut un match sans disqualification contre Fury