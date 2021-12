Omnisport

Boxe : Seigneur des anneaux, Tyson Fury… La punchline d’Anthony Joshua sur sa carrière !

Publié le 9 décembre 2021 à 9h35 par Th.B.

Étant reconnu comme étant l’un des boxeurs les plus influents de la catégorie actuelle des poids lourds, Anthony Joshua aimerait bâtir un peu plus son héritage en ayant la possibilité de se mesurer à son compatriote Tyson Fury avant la fin de sa carrière. Un combat qui lui rappelle le Seigneur des années.

Depuis ses débuts en professionnels après son triomphe aux Jeux Olympiques de Londres, Anthony Joshua est parvenu à collecter une bonne partie des ceintures de champion du monde des poids lourds bien qu’il les ait perdu à deux reprises. Une première fois en 2019 face à Andy Ruiz Jr avant de les récupérer en Arabie saoudite et le 25 septembre dernier face à Oleksandr Usyk devant son propre public au Tottenham Hotspur Stadium. Et alors qu’une revanche face au boxeur ukrainien lui permettrait d’entrer dans l’histoire en devenant pour la troisième fois champion du monde des lourds, l’Anglais natif de Watford ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. Joshua aimerait que le combat face à son compatriote Tyson Fury voit le jour avant la fin de sa carrière pour une raison simple et précise.

«J’ai vraiment envie de mettre la main sur cette dernière ceinture. C’est comme Le Seigneur des Anneaux»