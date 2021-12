Omnisport

Boxe : La WBC met la pression sur Tyson Fury !

Publié le 8 décembre 2021 à 13h35 par A.C.

Actuel champion du monde WBC des poids lourds, Tyson Fury est obligé d’accepter un combat face à son compatriote Dillian Whyte.

A 33 ans, Tyson Fury n’a plus de temps à perdre. Alors qu’il a plusieurs fois expliqué vouloir encore disputer cinq ou six combats au maximum avant sa retraite, le Britannique a un objectif clair : devenir le premier poids lourd à réunir les ceintures WBC, WBA, WBO et IBF. Pour cela il devra battre Oleksandr Usyk, qui a arraché les titres d’Anthony Joshua septembre dernier. Une revanche avait été évoquée, mais Joshua a récemment expliqué qu’il pourrait laisser la place à Fury, « si une énorme offre arrive ».

Tyson Fury va devoir combattre Dillian Whyte