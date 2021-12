Omnisport

Boxe : Deontay Wilder est prêt à prendre sa retraite !

Publié le 8 décembre 2021 à 15h35 par A.C.

Battu par Tyson Fury à la fin d’une trilogie haletante, Deontay Wilder a récemment évoqué la possibilité de mettre un terme à sa carrière de boxeur.

Considéré comme l’un des meilleurs puncheurs de l’histoire, Deontay Wilder a vu sa carrière prendre une autre tournure lorsqu’il a croisé Tyson Fury. Après deux combats dantesques il a en effet perdu sa ceinture de champion du monde WBC des poids lourds, qu’il n’a pas réussi à récupérer lors d’un troisième combat qui s’est déroulé le 9 octobre dernier à Las Vegas. A 36 ans, son avenir s’est donc rapidement assombri, surtout avec l’énorme concurrence dans la catégorie poids lourds et l’arrivée de Dillian Whyte comme challenger officiel de Fury.

« Dois-je essayer une fois de plus, ou devrais-je simplement prendre ma retraite et me concentrer sur d'autres choses ? »