Boxe : Joshua, Usyk... Le clan Fury met fin aux débats !

Publié le 10 décembre 2021 à 19h35 par A.C.

Bob Arum, co-promoteur de Tyson Fury, a balayé les derniers doutes qui pouvaient persister autour de l’avenir du boxeur britannique.

Oleksandr Usyk a mis un sacré bazar dans la catégorie poids-lourds. Le trouble-fête ukrainien a en effet coupe l’herbe sous le pied d’Anthony Joshua et de Tyson Fury en devenant le nouveau champion WBO, WBA et IBF et donc une position de force concernant la possible réunification des titres à venir. Fury a expliqué ces dernières semaines qu’il aurait bien aimé voir Joshua s’écarter pour le laisser combattre Usyk, mais c’est finalement Dillian Whyte qu’il affrontera au printemps 2022 au plus tard.

« Pas de Joshua ou de Whyte qui s’écarterait. Oubliez tout ça »