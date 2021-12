Omnisport

Boxe : Tyson Fury annonce son prochain combat !

Publié le 9 décembre 2021 à 19h35 par A.C.

Tyson Fury a répondu au récent communiqué de la WBC et affrontera donc Dillian Whyte, son challenger officiel.

Ces dernières semaines, la possibilité de voir un combat pour la réunification des titres poids lourds dès le printemps 2022 a beaucoup fait parler. Tyson Fury, détenteur du titre WBC, a en effet émis l’hypothèse de faire une offre à Anthony Joshua afin qu’il s’écarte et le laisse combattre Oleksandr Usyk, champion du monde WBO, WBA et IBF. Finalement, c’est la World Boxing Council qui a mis fin aux débats en obligeant Fury à combattre Dillian Whyte le plus vite possible.

« Je vais mettre Dillian Whyte KO »