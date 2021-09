Athlétisme

Athlétisme : L'énorme confidence d'Usain Bolt sur un retour aux Jeux olympiques !

Publié le 9 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Retraité depuis 2017, Usain Bolt a songé à faire son retour lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo avant de rapidement changer d’avis.

Triple champion du monde et champion olympique du 100 mètres, Usain Bolt a marqué l'histoire de l'athlétisme. Le Jamaïcain est également l'actuel détenteur du record du monde sur cette même distance avec un temps de 9 s 58, établi en 2009. Usain Bolt a depuis pris sa retraite, en 2017, mais la Foudre a sérieusement pensé à un retour ces derniers mois.

Usain Bolt a pensé à un retour