Rugby : Surprise, il ne va pas suivre Antoine Dupont !

A part quelques joueurs en contrat direct avec la Fédération française de rugby, l’équipe de France à 7 est surtout formée de joueur de plusieurs clubs de Top 14 qui n’arrivent pas forcément à faire leur trou à XV. C’est le cas d’Antoine Zeghdar, qui à la surprise générale a décidé de poursuivre son aventure avec France 7, en accord avec son club du Castres Olympique.

Que ce soit bien clair, il y a très peu de chances de revoir Antoine Dupont vêtir à nouveau le maillot de l’équipe de France de rugby à 7. Après avoir décroché la médaille d’or, la star du rugby tricolore a assuré qu’elle ne se consacrerait qu’au XV à partir de maintenant, ce qui a dû rassurer son club du Stade Toulousain comme Fabien Galthié et le XV de France.

Zeghdar reste avec France 7

Certains Champions olympiques ne pourront pas faire comme lui et c’est le cas d’Antoine Zeghdar, qui comme l’a annoncé son club va continuer l’aventure avec France 7. « Au terme de négociations avec lui et la Fédération française de rugby, le CO a accepté de laisser Antoine Zeghdar à la disposition de la FFR pour la saison en cours. Cet accord prévoit qu’Antoine Zeghdar est susceptible d’être réintégré dans l’effectif du CO en cas de nécessité sportive, c’est-à-dire de blessures dans la ligne de trois-quarts du club » a déclaré le Castres Olympique, dans un communiqué.

« J’ai envie de rejouer à XV »

C’est un peu la réalité du joueur de rugby à 7 en France, qui n’est pas vraiment une spécialisation comme cela peut l’être dans d’autres pays. Ainsi, Antoine Zeghdar va devoir jongler entre le 7 et le XV dans les mois à venir et voir si une opportunité se présente pour lui. Car comme il l’avait récemment annoncé à RugbyPass, son objectif principal est surtout de se faire une place au sein du Top 14. « J’ai envie de rejouer à XV » avait assuré le médaillé d’or de Paris 2024. « Pour l’instant, je ne sais pas vraiment comment je vais réussir à faire les deux, mais j’espère que je vais trouver un moyen »