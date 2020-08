Formule 1

Formule 1 : Vettel fait passer un message clair pour son avenir !

Publié le 18 août 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que la prochaine équipe de Sebastian Vettel n’est pas encore connue, le pilote allemand a fait passer un message aux écuries qui seraient intéressées par ses services.

Quel sera l’avenir de Sebastian Vettel ? En fin de contrat avec Ferrari, le pilote allemand ne sait pas quelle sera sa prochaine écurie alors qu’il a vu la Scuderia le remplacer par Carlos Sainz Jr, qui arrivera à la fin de la saison. Une incertitude accentuée par un exercice actuel très décevant de la part du pilote allemand qui ne l’aide pas dans sa recherche d’une nouvelle écurie. Plusieurs options ont été évoqués ces dernières semaines comme la retraite, l’année sabbatique ou l’arrivée dans une nouvelle équipe. Cependant, Sebastian Vettel sait ce qu’il veut et ce qu’il ne veut pas et l’a fait savoir en adressant un message aux écuries susceptibles de l'accueillir l’année prochaine en F1…

« Je suis ici pour concourir »