Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff envoie un énorme message à Lewis Hamilton !

Publié le 2 novembre 2021 à 11h35 par A.M.

Souvent critiqué, Lewis Hamilton peut compter sur le soutien de son patron, Toto Wolff.

Comme de nombreux sportifs de sa dimension, Lewis Hamilton n'échappe pas aux critiques concernant notamment son comportement en dehors des circuits. Le sextuple champion du monde suscite de la jalousie face à un tel succès qu'il a connu dès le début de sa carrière. Mais Toto Wolff, le pâton de Mercedes, monte au créneau pour son pilote.

Wolff monte au créneau pour Hamilton