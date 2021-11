Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly s'enflamme pour sa magnifique course !

Publié le 9 novembre 2021 à 11h35 par A.M. mis à jour le 9 novembre 2021 à 11h38

Quatrième du Grand Prix du Mexique, Pierre Gasly continue de banaliser l'exceptionnel et se réjouit de ce nouveau résultat de premier plan.

Au volant de son AlphaTauri, Pierre Gasly ne cesse d'impressionner. Vainqueur de son premier Grand Prix la saison dernière à Monza, le pilote français est de nouveau monté sur le podium cette saison, à Bakou, et enchaîne les très grosses performances, comme en témoigne sa quatrième place dimanche au Mexique devant les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Neuvième au classement des pilotes avec ses 86 points, soit plus de quatre fois plus que son coéquipier Yuki Tsunoda (20 points), Pierre Gasly porte AlphaTauri et ne cache pas sa joie après cette très belle course.

«C’est dingue !»