Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly envoie un message fort à Red Bull pour son avenir !

Publié le 30 avril 2022 à 12h35 par Thibault Morlain

Aujourd’hui chez AlphaTauri, Pierre Gasly est sous contrat jusqu’en 2023 avec Red Bull. Et le Français a fait le point sur son avenir.

Pour Pierre Gasly, l’aventure chez Red Bull n’aura duré que quelques mois. Rapidement, le Français a été rétrogradé. Un mal pour un bien puisque le pilote de 26 ans brille depuis avec AlphaTauri. Toutefois, cela n’a pas été suffisant pour convaincre l’écurie de Max Verstappen de lui donner une seconde chance. En aura-t-il une ? Telle est la question et le temps presse puisque Gasly est sous contrat jusqu’en 2023. L’avenir du Français revient d’ailleurs au centre des débats et le principal intéressé en a remis une couche.

« Je dois aussi regarder ma carrière et ce qui est le mieux pour moi »