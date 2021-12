Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher reçoit un message rassurant pour 2022 !

Publié le 28 décembre 2021 à 23h35 par A.M.

Alors que la réglementation de la Formule 1 va largement évoluer en 2022, Günther Steiner affiche ses ambitions pour Haas qui visera les points la saison prochaine.

Haas sort d'une saison bien compliquée. Déjà en fond de grille en 2020, l'écurie américaine a décidé de complétement revoir ses plans avec son duo de pilotes. Les expérimentés Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont cédé leurs baquets aux rookies Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Mais Haas n'est pas devenu plus performant pour autant. En effet, l'écurie américaine est la seule à n'avoir inscrit aucun point cette saison. Les deux pilotes se sont battus en fond de grille afin d'éviter la dernière place. Une situation difficile comme le reconnaît Günther Steiner, le patron de Haas, qui affiche ses ambitions pour 2022 en espérant que cela remotive tout le monde.

Steiner annonce la couleur pour 2022