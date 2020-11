Formule 1

Formule 1 : Cette grosse révélation du patron de Mercedes !

Publié le 5 novembre 2020 à 17h35 par La rédaction

Lewis Hamilton pourrait bien gagner un 7e titre de champion du monde à la fin de l’année. L’écurie Mercedes est, elle, déjà assurée d’obtenir un nouveau sacre dans le championnat constructeur. Le patron de l’écurie allemande livre les clés du succès.

Il est loin le temps des guerres intestines entre deux pilotes d’une même écurie. En tout cas chez Mercedes. Ayrton Senna et Alain Prost dans les années 80… Lewis Hamilton et Nico Rosberg entre 2014 et 2016… la page semble tournée. Depuis que Valtteri Bottas a rejoins l’écurie allemande, les tensions semblent s’être apaisées. Même si le Finlandais continue de revendiquer qu’il essaie de battre Lewis Hamilton à la régulière, c’est bien le Britannique qui a pris le leadership chez Mercedes. Dans tous les cas, les conflits internes ne sont plus étalés sur la place publique.

« Nous avons toujours été transparents entre nous »