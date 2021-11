Formule 1

Formule 1 : L'énorme satisfaction de Toto Wolff sur les performances d'Hamilton !

Grâce aux deux dernières victoires de Lewis Hamilton, Mercedes a relancé la course au titre. Un scénario que ne semblait pas envisager Toto Wolff.

Tout reste à faire en cette fin de saison de Formule 1. Alors qu'il ne reste plus que deux Grands Prix à disputer cette année, la course au titre est plus que jamais disputée entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Un temps loin derrière de son rival de l'écurie Red Bull, le Britannique a refait son retard, notamment grâce à ses deux dernière victoires au Brésil et au Qatar. Au classement général, Hamilton n'est donc plus qu'à 8 points de Verstappen.

« Tout ce qui arrive maintenant est un bonus »