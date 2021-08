Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso dévoile un surprenant désavantage...

Publié le 6 août 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen se livrent une lutte acharnée en tête du championnat du monde, Fernando Alonso a partagé un constat qui sort de l'ordinaire sur le fait d'être Britannique en Formule 1.

Être Britannique est-il un avantage en Formule 1 ? C'est ce qu'affirme en tout cas Fernando Alonso. Alors qu'il est présent depuis 2001 sur les circuits, en ayant notamment gagné deux titres de champion du monde en 2005 et 2006, le pilote espagnol a partagé son expérience. Selon Alonso, l'environnement de la Formule 1 bénéficierait davantage aux pilotes britanniques. Un paramètre à prendre en compte pour l'Asturien, tandis que Lewis Hamilton a repris la tête du classement général avec 195 points, devant les 187 unités de Max Verstappen.

« Ce sport est un environnement britannique »