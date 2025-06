F1 : Verstappen pète les plombs !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Positionné à la 3ème place sur la grille de départ pour le Grand Prix d'Espagne ce dimanche, Max Verstappen a réalisé un bon départ et a tenté de mettre à mal la stratégie des McLaren en faisant une course à 3 arrêts. Le pilote néerlandais a vécu une fin de course mouvementée puisqu'il a d'abord été au contact de Charles Leclerc sans gravité avant d'adopter un comportement antisportif à l'égard de George Russell. Le champion du monde en titre, très énervé à la sortie de la course, a réagi en refusant d'en dire plus sur cet accrochage. Il s'expose à de lourdes sanctions.

Sous enquête depuis la fin du Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen a déjà écopé d'une pénalité de 10 secondes, lui faisant terminer à la 10ème place au lieu de la 5ème. Le pilote néerlandais a en effet mal géré le redémarrage après l'intervention de la safety car puisqu'après l'incident avec Charles Leclerc, il est sorti de la trajectoire et a dû être obligé de laisser George Russell lui passer devant. Très mécontent de la situation, il a alors fait mine de laisser passer le Britannique avant d'aller au contact avec lui. Un geste qui peut lui coûter cher.

Verstappen en colère En témoignant de son incompréhension à la radio concernant l'incident avec Charles Leclerc, Max Verstappen a alors été l'auteur d'un geste antisportif envers George Russell. Après la course, le pilote néerlandais a même ignoré certains médias mais a tout de même réagi. « Est-ce important ? Je préfère parler de la course plutôt que d’un seul moment. S’il y a des espoirs de titre, nous sommes bien trop lents pour lutter pour le titre, je pense que c’était encore clair aujourd’hui. Malheureusement, la voiture de sécurité est entrée en piste à la fin et nous sommes tombés en panne de pneus neufs, et le pneu dur n’était clairement pas le bon. À six tours de l’arrivée, tout le monde peut se lancer à fond, et j’étais très limité en adhérence sur le dur. Si la collision est intentionnelle ? C’est votre avis, on en reste là. Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit à ce sujet. Peu importe au final, car on ne peut pas critiquer quoi que ce soit » s'est-il contenté, se sachant sous enquête, d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.