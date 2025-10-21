F1 - Verstappen : Le grand changement qui régale Red Bull !

Pierrick Levallet

Depuis la pause estivale, tout semble être rentré dans l’ordre chez Red Bull en F1. L’écurie autrichienne a réussi à trouver la bonne formule pour permettre à Max Verstappen de se battre à nouveau pour le titre. Laurent Mekies a d’ailleurs fait savoir qu’il était satisfait par la manière dont son équipe a su changer sa façon d’aborder les courses.

Le début de saison a été assez délicat du côté de chez Red Bull. Mais depuis l’été, tout semble être rentré dans l’ordre. L’écurie autrichienne se bat à nouveau pour des victoires. Max Verstappen s’est d’ailleurs imposé ce dimanche lors du Grand Prix des Etats-Unis. Le Néerlandais réduit ainsi de plus en plus l’écart qui le sépare de Lando Norris et Oscar Piastri au classement général de la F1. Il faut dire que le quadruple champion du monde est aidé par la manière dont Red Bull aborde les courses désormais. Laurent Mekies s’est d’ailleurs montré satisfait de ce changement.

«Max n’a cessé de creuser l’écart avec ses adversaires» « Cela a sans aucun doute été notre meilleur week-end depuis longtemps. Sur une piste brûlante, où nous avons connu des difficultés par le passé, Max n’a cessé de creuser l’écart avec ses adversaires à chaque séance. Si l’on considère à quel point la course était serrée vendredi, même s’il était en pole position pour le sprint, et puis aujourd’hui, c’était une amélioration considérable. Une fois de plus, je tiens à remercier tous ceux qui étaient sur le circuit et ceux qui sont restés à la base, qui ont pris des risques en poussant tout à l’extrême » a d’abord expliqué le Team Principal de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.