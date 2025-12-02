F1 - Verstappen : L'accusation de corruption qui le «rend fou» !

Max Verstappen a signé une impressionnante remontée au classement des pilotes de ce championnat du monde 2025 de Formule 1. Victorieux pour la septième fois de la saison au Qatar dimanche, l'Autrichien a vu l'un de ses concurrents direct doubler Kimi Antonelli d'une manière plus qu'étrange pour Helmut Marko. Le conseiller de Red Bull a crié au scandale, faisant monter Toto Wolff dans les tours.
Dès le 7ème tour du Grand Prix du Qatar, une Safety Car a circulé en raison d'une collision entre Niko Hulkenberg et Pierre Gasly. A l'exception d'Esteban Ocon en dehors des McLaren, toutes les monoplaces en ont profité pour rentrer aux stands. Une stratégie qui a coûté cher à Lando Norris et Oscar Piastri. Max Verstappen a finalement remporté la course, ajoutant du piment pour l'ultime Grand Prix de la saison ce dimanche 7 décembre à Abu Dhabi. 16 points séparent Oscar Piastri à Lando Norris, leader du classement. En ce qui concerne Max Verstappen, l'écart est de 12 unités avec le pilote anglais.
«Antonelli aide désormais nos principaux concurrents»
Lando Norris qui était pourtant mal embarqué derrière Kimi Antonelli, est parvenu à doubler le jeune pilote italien de 19 ans en raison d'une erreur de manœuvre du rookie Mercedes et à accrocher la 4ème place. A la radio, l'ingénieur de Max Verstappen a fait part de son incompréhension. « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé pour Antonelli, Max, on dirait qu’il a juste ralenti et laissé passer Norris ». Plus tard, ce fut au tour du conseiller Red Bull Helmut Marko de totalement incriminer Mercedes, mettant les pieds dans le plat dénonçant une corruption. « Ça fait deux fois qu’il laisse plus ou moins passer Lando. C’était tout à fait évident. Antonelli aide désormais nos principaux concurrents. En Autriche, il a percuté Verstappen à l’arrière ».
«Comment peut-on être assez stupide pour dire une telle chose ? Pourquoi irions-nous interférer dans un Championnat pilotes»
Un discours qui n'a pas du tout plu à Toto Wolff. Le team principal de Mercedes s'est montré clair au micro de Sky Sports dénonçant la stupidité d'Helmut Marko et de Red Bull par la même occasion. « C'est complètement absurde. Ça me rend fou d'entendre ce genre de choses. On se bat pour la deuxième place du Championnat, importante pour nous. Kimi se battait pour éventuellement finir sur le podium. Comment peut-on être assez stupide pour dire une telle chose ? Pourquoi irions-nous interférer dans un Championnat pilotes ? ». Ambiance.