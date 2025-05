F1 - Verstappen : Il annonce une bagarre avec Hamilton !

Après sa victoire à Imola, Max Verstappen espère récidiver ce dimanche à Monaco. Red Bull a apporté quelques évolutions à sa voiture qui semblent avoir changé la donne. L’écurie autrichienne est toutefois consciente de la bagarre qui se profile ce dimanche, notamment avec la Ferrari de Lewis Hamilton et les deux McLaren.

«Ça va être super, super serré»

Christian Horner a ensuite prédit une grande bataille à Monaco entre Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Mercedes et McLaren. « Ce que nous avons vu cette année, c’est qu’il n’y a jamais eu de première ligne qui n’ait pas été couverte par moins d’un dixième, donc ça va être super, super serré. Et je pense qu’il pourrait y avoir des surprises ce week-end. Il se peut que Mercedes soit rapide. La voiture de Ferrari monte très bien sur les trottoirs. Elle est très stable sur les bosses. Nous savons à quel point Charles [Leclerc] et Lewis [Hamilton] sont bons ici, alors ils pourraient être un vrai facteur ce week-end » a-t-il confié. Le Grand Prix de Monaco promet d’être intéressant à suivre.