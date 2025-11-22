F1 - Transfert : C'est terminé avec Verstappen, il vend la mèche !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De nouveau décevant lors de la séance de qualification du Grand Prix de Las Vegas, Yuki Tsunoda voit une nouvelle fois ses chances de conserver son baquet chez Red Bull se réduire grandement. Et le pilote japonais en a parfaitement conscience.

Pour la saison prochaine, Max Verstappen ne connaît pas encore l'identité de son futur coéquipier. Cependant, compte tenu de ses grandes difficultés, Yuki Tsunoda a peu de chance de conserver son baquet. Isack Hadjar est le grand favori pour le remplacer, tandis que le pilote japonais pourrait carrément perdre sa place sur la grille en 2026. Conscient de ses lacunes, Tsunoda se montre lucide pour son avenir.

Tsunoda très lucide sur sa situation « De ce que je sais, la décision n’a pas encore été prise. Je dois tout donner, je ne peux contrôler que ça, le reste ne dépend pas de moi. Je ne pense pas encore à 2026. Je laisse ça à mon agent et à l’équipe. Je suis ici pour rouler, c’est tout. Mes résultats vont aider Red Bull à prendre une décision. Je pense aller vers la bonne direction si l’on regarde les dernières courses », a-t-il confié au micro de la RTBF avant de poursuivre.