F1 - Transfert : C'est terminé avec Verstappen, il vend la mèche !

De nouveau décevant lors de la séance de qualification du Grand Prix de Las Vegas, Yuki Tsunoda voit une nouvelle fois ses chances de conserver son baquet chez Red Bull se réduire grandement. Et le pilote japonais en a parfaitement conscience.
Pour la saison prochaine, Max Verstappen ne connaît pas encore l'identité de son futur coéquipier. Cependant, compte tenu de ses grandes difficultés, Yuki Tsunoda a peu de chance de conserver son baquet. Isack Hadjar est le grand favori pour le remplacer, tandis que le pilote japonais pourrait carrément perdre sa place sur la grille en 2026. Conscient de ses lacunes, Tsunoda se montre lucide pour son avenir.
Tsunoda très lucide sur sa situation
« De ce que je sais, la décision n’a pas encore été prise. Je dois tout donner, je ne peux contrôler que ça, le reste ne dépend pas de moi. Je ne pense pas encore à 2026. Je laisse ça à mon agent et à l’équipe. Je suis ici pour rouler, c’est tout. Mes résultats vont aider Red Bull à prendre une décision. Je pense aller vers la bonne direction si l’on regarde les dernières courses », a-t-il confié au micro de la RTBF avant de poursuivre.
«C’est l’année la plus difficile de ma carrière»
« C’est l’année la plus difficile de ma carrière. Rouler aux côtés d’un des meilleurs pilotes de la grille et être dans un top team est totalement différent. Avant, j’étais un leader d’équipe, je participais au développement de la voiture. Et cela a bien fonctionné avec Racing Bulls. Désormais, je suis dans une position différente, je dois apprendre beaucoup et mon coéquipier se bat pour le titre donc je dois aider l’équipe. J’en profite, je n’ai aucun regret d’avoir rejoint Red Bull. Cela me rend un meilleur pilote et une meilleure personne », ajoute Yuki Tsunoda.