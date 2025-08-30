F1 : Surprise, Pierre Gasly annonce la fin ?

Pierrick Levallet

Jusqu’à présent, rien n’a vraiment souri à Alpine cette saison. L’écurie française pointe à la dernière place du classement constructeur de la F1. Cependant, Pierre Gasly a été agréablement surpris par la performance de sa voiture pendant les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, et a fait savoir par la même occasion que le calvaire touchait peut-être à sa fin.

La saison a tout du calvaire pour Alpine. L’écurie française, dernière du classement constructeur de la F1, n’arrive pas à trouver les solutions pour régler les problèmes de sa voiture. Pierre Gasly et Franco Colapinto peinent ainsi à obtenir de bons résultats. Le pilote français a toutefois été agréablement surpris par la performance de sa monoplace après avoir terminé aux portes de la Q3 pendant les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas.

«L’équipe a fait du bon travail» « Est-ce que je m’attendais à jouer une place aussi haute au classement pendant les qualifications ? Honnêtement non, quand on regarde les EL3 on était à deux secondes et on avait les deux dernières places. L’équipe a fait du bon travail pour nous donner une voiture beaucoup plus performante en qualifs » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Le pilote de 29 ans a ensuite fait comprendre qu’en poursuivant sur cette voie, les galères toucheront peut-être à leur fin chez Alpine.