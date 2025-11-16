F1 : «Stupide», le successeur de Lewis Hamilton balance cash !

Appartenant à la firme Ferrari, Ollie Bearman réalise de très belles performances chez Haas. Le jeune Britannique est déjà considéré comme le successeur légitime de Lewis Hamilton au sein de l’écurie italienne, et sait qu’il doit progresser. Le pilote de 20 ans est récemment revenu sur une erreur stupide que ce dernier avait commis à Silverstone.
A seulement 20 ans, Oliver Bearman fait déjà partie des pilotes les plus excitants de la grille. Auteur d’une belle première saison chez Haas, le Britannique est amené à piloter un jour pour Ferrari. Certains estiment déjà que ce dernier serait le remplaçant idéal de Lewis Hamilton au sein de l’écurie italienne.
Bearman en confiance
De son côté, s’il est satisfait de ses prestations, Ollie Bearman sait qu’il doit progresser, en commettant moins d’erreurs. « Ce n’est pas nécessairement une seule chose. C’est juste apprendre les difficultés de la F1, et cet exemple à Silverstone… », a ainsi confié le Britannique dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« C’est juste une erreur stupide »
« On nous dit d’attaquer à l’entrée des stands autant que possible, parce qu’on peut gagner une seconde en course en faisant ça. Mais ce n’est pas une approche universelle qui fonctionne à chaque fois. Il faut être adaptable, et c’est juste une erreur stupide. Et ces erreurs stupides sont des choses que je ne referai jamais. C’était très bête. J’ai fait beaucoup d’erreurs, mais je ne me dénigre pas pour autant », conclut Ollie Bearman.