F1 : Clash avec Hamilton ? Verstappen se fait tacler !

Ce n’est pas un secret, Max Verstappen est réputé pour être un pilote très agressif en piste. Au Mexique, le Néerlandais a de nouveau fait preuve de véhémence en disputant la position de Lewis Hamilton, qui a été poussé hors de la piste. Pour Damon Hill, le quadruple champion du monde en fait parfois trop.
Quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen a toujours eu une réputation de pilote agressif en piste. Dernier coup d’éclat au Mexique pour le Néerlandais, qui a pris d’énormes risques au départ de la course. Lors du sixième tour, Verstappen a bataillé durement avec Lewis Hamilton, poussant notamment le Britannique hors de la piste.
« Je l’ai appelé Satanas »
Champion du monde 1996, Damon Hill est revenu sur ce style très agressif de Verstappen. « J’ai été très critique envers Verstappen avant le Grand Prix du Brésil de l’année dernière. Je l’ai appelé Satanas, le célèbre personnage de dessin animé, un personnage démoniaque qui avait recours à des moyens déloyaux pour obtenir un avantage dans Les Fous du volant », a confié le Britannique, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Il n’y a pas eu un mot »
« En course automobile, il est difficile de faire passer deux voitures dans un virage côte à côte. Et ce qu’on a vu au Mexique avec le commentaire de Lewis [Hamilton] sur le côté impitoyable quand Max est revenu sur lui, est allé très loin au virage 1 et qu’ils sont entrés en collision et qu’il a bousculé Lewis hors de la trajectoire, il n’y a pas eu un mot », conclut Damon Hill.