F1 - Red Bull : Verstappen sur le départ ? Il sort du silence

Jean de Teyssière

Depuis quatre Grands Prix, Red Bull n’y arrive plus. L’écurie autrichienne n’a pas plus gagné depuis plus d’un mois ce qui n’était plus arrivé depuis 2021. Max Verstappen voit son avance fondre au classement des pilotes et des rumeurs l’envoient chez Mercedes ou Aston Martin. Sans totalement démentir, Verstappen annonce se sentir bien chez Red Bull.

Après une saison 2023 dominée de la tête et des épaules par Red Bull, cette année est plus compliquée. Red Bull a remporté la moitié des courses quand l’an dernier, seule une manquait à l’appel. De quoi relancer l’avenir de Max Verstappen ?

«Il faut être réaliste»

En 2026, la F1 mettra en place une nouvelle réglementation concernant les moteurs. Red Bull construira le sien avec Ford et Max Verstappen en parle, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Les personnes clés restent-elles dans l’équipe ? Nous avons notre propre projet de moteur, comment cela se passe-t-il ? J’y crois beaucoup, mais il faut être réaliste. Vous vous battez contre des gens qui construisent des moteurs depuis plus de 100 ans, ils ont beaucoup d’expérience. Bien sûr, nous avons embauché beaucoup de monde. Mais je préfère être au milieu. Je ne veux pas être trop positif, ni trop négatif. Je reste au milieu, et il faut être patient. Il y a beaucoup de choses qui doivent rester ensemble, ou s’assembler, pour que je puisse évaluer l’avenir, pas seulement en 2026, mais au-delà, et c’est très bien, je suis patient. »

«Il ne faut pas prendre de décision sous le coup de l’émotion»

Le triple champion du monde de Formule 1 évoque également son avenir, qui devient flou : « Tout d’abord, il ne faut pas prendre de décision sous le coup de l’émotion. Je pense que cela peut toujours se retourner contre vous. Je suis aussi quelqu’un d’assez patient. Je ne suis pas trop stressé, ni trop inquiet. Bien sûr, j’ai une très longue relation avec Red Bull, que j’apprécie beaucoup. La loyauté est très importante, ce qui n’est pas toujours le cas en Formule 1. C’est comme ça que ça se passe. Mais heureusement, j’ai trouvé cela, et je pense que cela va dans les deux sens, l’équipe et moi, et c’est très important. »