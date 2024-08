F1 : «C’est difficile», le terrible aveu de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours leader du championnat du monde avec une certaine avance, Max Verstappen voit cependant la concurrence se rapprocher dangereusement. Le triple champion du monde s’est livré sur ces dernières sensations, affirmant au passage qu’il était très difficile de rester de manière constante au plus haut niveau de performance chez Red Bull.

Une éternité. Cela fait désormais quatre courses qu’un pilote autre que Max Verstappen remporte le Grand Prix. Une anomalie tant le champion néerlandais avait donné l’impression d’être une nouvelle fois intouchable cette saison. Mais avec Lando Norris ou encore avec le retour en force de Mercedes, « Super Max » fait face à l’inévitable retour de flamme de la concurrence pour Red Bull.

« Lors des dernières courses, nous n’étions plus les plus rapides »

Auprès de Formula HU, Max Verstappen s’est livré sur ses dernières sensations en course : « Je dirais que lors des dernières courses, nous n’étions plus les plus rapides. Cela a donc été un peu plus difficile. D’autres ont également fait du très bon travail en termes de performance avec la voiture, mais en même temps, nous avons encore augmenté notre avance au classement des pilotes », a lâché le Néerlandais, relayé par Next-Gen Auto.

« C’est difficile, je ne vais pas mentir »

« Et nous sommes toujours en tête du classement des constructeurs, donc ce n’est pas si mal », concède cependant Verstappen. « Mais nous devons essayer de trouver plus de performance avec la voiture pour rebondir un peu et essayer d’être à nouveau en tête de la compétition. C’est difficile, je ne vais pas mentir. Bien sûr, j’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. J’essaie d’optimiser chaque week-end, parce que si j’ai une bonne voiture, cela rend ma vie un peu plus facile, et probablement aussi celle de l’équipe. Mais ce n’est pas comme ça que ça se passe en ce moment ».